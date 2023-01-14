藝人楊繡惠憑著直爽作風以及幽默發言活躍於演藝圈中，深獲不少觀眾喜愛。豈料，一向敢說敢言的她今(14)日凌晨無預警在臉書寫下：「找不到可以說真話的人。」讓網友們相當震驚，紛紛湧入留言區安慰。

楊繡惠時常在臉書上和粉絲們分享生活點滴，也多次拋出「震撼彈」嚇傻一眾網友，曾曬出和白雲親密合照，公開認愛宣布在一起，不只網友們相當驚訝，連演藝圈好友都嚇了一大跳，掀起不小風波。誰料，隔日立刻火速直播澄清一切都只是開玩笑，更曬出一連串分手照，吸引眾多網友們前來朝聖。

豈料，楊繡惠今日凌晨突在臉書發文寫下：「深夜居然找不到可以說真話的人，悲哀如我。」令粉絲相當憂心。此外，她也在留言底下感嘆：「誰不為利益。」讓外界看了有些摸不著頭緒。

貼文一出後，讓許多粉絲爭相前留言安慰：「一定是大家都睡了」、「姊姊，37萬的粉絲一直都在，我們圍繞在妳身邊喔，看你開心我也開心」，另外像是女星唐玲也表示：「我可以說真話，哈哈哈哈。」讓楊繡惠回覆：「妹妹，你要早睡早起！你要好好的活著！好嗎。」而蔡允潔溫馨寫下：「我還沒睡。」暗示楊繡惠可以找她聊聊。