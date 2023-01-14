新北市三重區光復路二段一處百坪寢具工廠今（14日）凌晨0時許發生火警，因該建築1樓存放布料，造成火勢迅速延燒，濃密黑煙直竄天際。（翻攝照片）

新北市三重區光復路二段一處百坪寢具工廠今（14日）凌晨0時許發生火警，因該建築1樓存放布料，造成火勢迅速延燒，濃密黑煙直竄天際。（翻攝畫面）

新北市三重區光復路二段一處百坪寢具工廠今（14日）凌晨0時許發生火警，因該建築1樓存放布料，造成火勢迅速延燒，濃密黑煙直竄天際，初估燃燒面積約100坪，無人受困、傷亡，警消出動88車、190人前往救援，詳細起火原因還有待進一步調查釐清。

消防局表示，火勢已在凌晨1時14分控制，消防人員表示，該建築1樓存放布料，2樓為寢具工廠，初估燃燒面積約100坪，無人受困、傷亡，起火原因將進一步調查。