新北市三重區光復路二段一處百坪寢具工廠今（14日）凌晨0時許發生火警，因該建築1樓存放布料，造成火勢迅速延燒，濃密黑煙直竄天際，初估燃燒面積約100坪，無人受困、傷亡，警消出動88車、190人前往救援，詳細起火原因還有待進一步調查釐清。
消防局表示，火勢已在凌晨1時14分控制，消防人員表示，該建築1樓存放布料，2樓為寢具工廠，初估燃燒面積約100坪，無人受困、傷亡，起火原因將進一步調查。
新北市三重區光復路二段一處百坪寢具工廠今（14日）凌晨0時許發生火警，因該建築1樓存放布料，造成火勢迅速延燒，濃密黑煙直竄天際，初估燃燒面積約100坪，無人受困、傷亡，警消出動88車、190人前往救援，詳細起火原因還有待進一步調查釐清。
消防局表示，火勢已在凌晨1時14分控制，消防人員表示，該建築1樓存放布料，2樓為寢具工廠，初估燃燒面積約100坪，無人受困、傷亡，起火原因將進一步調查。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。