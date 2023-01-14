國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／季志翔攝）

參選民進黨主席的副總統賴清德12日來到台北市舉辦「向黨員報告政見發表會」，民進黨立委高嘉瑜也出席，但她一進場就被民進黨黨員及支持者們包圍嗆「下台」、「背骨」等語，並比出「倒讚」手勢。畫面流出後掀起網路熱議，國民黨台北市議員徐巧芯直呼訝異，並稱行政院院長蘇貞昌最新民調不滿意度達57%，若去做一個高嘉瑜、王世堅的不滿意度，她預測會比蘇低很多、很多、很多。此說法獲得破1.5萬人按讚，網友紛紛表示，綠營這樣對自家政治明星非常不智。

徐巧芯昨日在臉書發文表示，看到高嘉瑜在民進黨黨員大會被「炎上」 ，她覺得非常訝異，可見綠營對高嘉瑜、王世堅等人的怒火，已不只是側翼在網路上帶風向，而是真實滲透到民進黨的核心支持者心中，這代表民進黨正在走向極端，並且快速的背離多數人民的真實意見。

徐巧芯指出，最新民調顯示蘇貞昌的不滿意度達到57%，如果去做一個高嘉瑜跟王世堅的不滿意度調查，她大膽預測會比蘇低很多、很多、很多，但在民進黨的場子顯然不是如此。在他們心中，蘇是辛苦認真負責擋子彈的好人，而提出建言想讓民進黨變好的高、王才是罪惡的來源，但這跟一般人的想法未免落差太大了。

此文湧入破1.5萬個讚與2000則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「整個黨+支持者，老老小小都像綠衞兵」、「塔綠最會欺負良善老百姓一直到藝人，爛透了！」「這就是他們的基本盤啊！」「一直讓人聯想到1944年的納粹德國或大日本帝國」、「沒想到整個台灣都被民進黨和他們的支持者以民粹綁架！似乎只要不苟同就不配做台灣人……」「高嘉瑜、王世堅的票數可都是選區第一，民進黨這樣對付自家政治明星，是非常蠢的行為」。