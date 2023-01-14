延燒近兩周的「流水席之亂」（被外界質疑網路創作文）還沒落幕，自稱Kelly的網友不僅婚結不成、拿不到未來公公600萬元買房，就連跟前男友討150萬元分手費也遭打槍。沉寂沒兩天，她再次PO文提出聲明，想找媒體召開記者會，考慮對男方全家提告詐欺！

「請問我該如何聯絡記者」，該女14日凌晨在臉書社團「匿名2公社」發3點聲明，她表示，若她出來開記者會，將提出男方一家騙她結婚的相關事證，但因不知道怎麼聯繫媒體，若網友有管道請私訊她。

原PO說，希望記者會場地可無償提供，「如圓山飯店或文華東方酒店」；家人還不知道她要開記者會的事，但父母可證實男方確實提過贊助600萬元買房；她詢問，如果告男方全家詐欺，不知道勝算大不大。

網友紛紛留言狂轟，「嫁了才算騙婚，妳這狀況我不知道怎麼算」、「結了婚才算騙吧，妳腦洞可以再大一點」、「別匿名了，既然都想開記者會，乾脆親自現身」、「憑什麼要求無償提供記者會場地，妳以為妳是誰」、「又挑高級飯店？卻連使用者付費的概念都缺乏」。