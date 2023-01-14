「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）航母

在美中緊張升高之際，美國海軍第七艦隊（U.S. 7th Fleet）周五宣布，航母打擊群周四已在南海執行任務。

據CNN新聞網和《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）網13日報導，1名五角大廈官員透露，兩艘中方軍艦已在跟蹤這支由1艘航母，1艘飛彈巡洋艦和3艘飛彈驅逐艦所組成的美國尼米茲航母打擊群（Nimitz Carrier Strike Group）。而這是「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）航母在2022—2023年的部署行動中，首度進入南海。

第七艦隊在聲明中說，航母打擊群將在南海執行海上打擊訓練，飛行任務和反潛活動等例行任務。而第11號航母打擊群（CSG 11）指揮官史威尼（Christopher Sweeney）在聲明裡指出，尼米茲航母打擊群能從太空到海底，跨越每個軸線和每個領域，發動致命和非致命的整體效用。

而「尼米茲」號搭載第17艦載機聯隊（CVW-17），在飛彈巡洋艦「碉堡山號」（USS Bunker Hill，CG52），還有伯克級神盾驅逐艦（Arleigh Burke Class Destroyer）「迪凱特」號（USS Decatur，DDG 73）、「鍾雲」號（USS Chung-Hoon，DDG-93）和「韋恩梅爾」號（USS Wayne E. Meyer，DDG 108）護航下，去年12月3日從加州聖地亞哥出發。

隨著中方在相關區域態度日益自信強硬，美軍除了加強刷存在感外，美日本周宣布，美國將在2025年前，重組駐沖繩的美國海軍陸戰隊，創設具有快速反應能力的「海軍陸戰隊瀕海作戰團」（MLR）。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）周三在華府與日方會談時說，「我們和日本有共同的願景，要維護自由開放的印太，還有目前所做的一切。」而三周前，1架中方殲-11在南海上空，近距離攔截了美國RC-135「鉚接」（Rivet Joint）電子偵察機，迫使對方從下方飛離。

儘管美國印太司令部強調這是「危險舉動」，但解放軍隨即反駁說，是美方軍機突然改變飛行高度，危險逼近。無論如何，中美這次遭遇更凸顯了雙方在南海的緊張關係。