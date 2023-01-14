九合一民進黨慘敗，內閣改組聲浪未歇。前扁辦主任陳淞山認為，外界要行政院長蘇貞昌下台，是衝著不滿總統蔡英文領導風格的情緒反撲，蘇貞昌成蔡英文替罪羔羊。對此，前立委林濁水直呼「直白犀利」，並表示民進黨內呼應或默認拿開刀蘇貞昌為自己脫困的大有人在。

陳淞山昨(13)日在《美麗島電子報》撰文指出，民進黨內部都知道，這次選舉燦輸的最大原因是蔡英文，但大家無法得罪也動不了蔡英文，只能找替她擋子彈的蘇貞昌開鍘。陳淞山直言，外界想要蘇貞昌下台，是衝著不滿蔡英文領導風格的情緒反撲，因為換不掉蔡英文。

對此，林濁水今(14)日在臉書直呼「直白犀利」。不過林濁水補充，只要蔡英文自已認錯誠懇道歉，像2018大敗時一樣，「外界」的憤怒就不會這麼強烈；此外，現在並不只有「外界」是這態度，「民進黨內呼應或默認拿開刀蘇貞昌為自己脫困的大有人在」。