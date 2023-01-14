台中市大甲區13日深夜驚傳槍響，警方3小時破案。（民眾提供）

台中市大甲區13日深夜驚傳槍響，黃姓嫌犯與陳姓兄弟，因有誣告糾紛，黃不滿對方態度傲慢，竟持槍當街朝兄弟倆開槍，隨即與陳姓共犯駕車逃逸。警方3小時後分別逮獲黃、陳嫌，起獲1把手槍、2發子彈，訊後將依殺人未遂、槍砲等罪移送地檢署偵辦。

46歲黃姓男子去年因不滿陳男飲酒後，在家門前咆哮，於是報警處理，後續產生誣告糾紛。黃因不滿54歲、49歲陳姓兄弟傲慢態度，昨深夜持槍，搭乘由陳嫌駕駛的車輛，前往月眉糖廠附近。

陳姓兄弟當時走在路上，黃、陳見到兄弟兩人，連忙下車上前，黃涉嫌分別朝兩人開槍後，迅速跳上車逃離現場。陳姓哥哥左臀中槍、陳姓弟弟右腿中槍，兩人不支倒地，送醫後生命徵象穩定。

大甲警分局偵查隊長郭國津指出，專案小組分析案情並擴大調閱周邊監視器後，通報各分局協助追緝涉案車輛，第五分局提供有效情資，14日1時30分許在本市大甲區中山路一帶，發現黃嫌蹤跡，旋以優勢警力迅速逮捕黃嫌，並起獲作案改造手槍1支、子彈2發；另於大甲區光明路附近查緝陳姓共犯到案，3小時後隨即破案。

經初步了解，黃姓犯嫌與陳姓兄弟，雙方有誣告糾紛，黃嫌不滿陳姓兄弟傲慢態度，一時氣憤才會犯下此案，大甲警分局將深入追查是否另涉不法，並擴大溯源槍枝來源，黃等2嫌訊後依殺人未遂、槍砲等罪移送地檢署偵辦。