近來是舉辦尾牙的旺季，資深媒體人莎莉夫人表示很厭惡硬性要求員工上台表演的橋段，另外像是管理階層抽到獎，台下員工齊喊「捐出來」，不免質疑「算不算是集體施壓」，她昨(13日)再度發文指出排隊到主桌敬酒，也是令她反感的橋段，更爆料喝酒助興時，也是公司「豬哥」和「慾女」情慾流動時刻。

莎莉夫人表示每當尾牙時，除了討厭強迫員工上台表演，還得忍受管理階層假親民又不專業的娛樂節目，但最反感無非就是排隊到主桌向主管敬酒，此時員工還要比賽說「吉祥話」，讓平常缺乏拍馬屁訓練的員工說這類噁心話，講起來特別彆扭，至於平時沒啥工作表現的草包，只能趁此時發揮絕活，讓管理階層笑開懷，彌補一整年無貢獻的事實，或是靠著拚酒和替上司擋酒，立下一年唯一功蹟。

莎莉夫人指出尾牙對某些人而言，喝酒可謂助興也助「性」，像是風騷女員工跳坐在老闆大腿上磨蹭，男上司點名女下屬上台對唱情歌，不僅牽起對方的手，甚至把手游移在女方腰間或搓捏臀部，直呼這幕根本是「公司『豬哥』和『慾女』情慾流動的時刻」，似乎藉著酒意和刻意營造出的歡樂氣氛，當晚不論發生什麼舉措都會被包容。

對此，網友心有戚戚焉表示：「離開前東家也是受不了這噁心的文化～中大獎還要乾杯，大家喝到嗨，脫到男性一絲不掛，只用手遮重點部位」、「我不喜歡看公司尾牙員工上台表演的節目，一點都不好看」、「尾牙時常看到男長官抱女下屬畫面，好像一切都很合理，可以摟整晚最經典...我在一旁主持，真心看不懂演哪齣」。

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