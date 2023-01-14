昨（13）日是故總統蔣經國逝世35周年，台北市市長蔣萬安一早6點20分便前往桃園大溪陵寢謁陵。蔣萬安事後在臉書發文表示，自己凝視著經國先生的遺照，他的眼神既慈愛又期許，對視到眼眶起霧了，心裡的千言萬語、肩膀上的千斤重擔，也就無所畏懼了。媒體人朱凱翔則特別將「對視到眼眶起霧了」框出，諷刺道「但是萬安，鏡片才會起霧」，卻引發藍營激烈論戰，有人認為蔣萬安此言過於刻意；但也有人認為，外界非蔣家人，不會理解也沒資格評論他們自家人的感情。

蔣萬安昨日在臉書發文表示，每年的1月13日，是他固定跟經國先生說說話的日子，清晨驅車前往大溪，向他報告擔任台北市長的近況。他凝視著經國先生的遺照，經國先生的眼神既慈愛又期許，對視到眼眶起霧了，心裡的千言萬語、肩膀上的千斤重擔，也就無所畏懼了。

朱凱翔則在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」轉貼蔣萬安該貼文，並特別將「對視到眼眶起霧了」這句話用藍框標示出，回應：「但是萬安，鏡片才會起霧。」

朱凱翔的文章獲得2000人按讚與近300則留言，討論熱烈。網友卻分成正反兩派，看法兩極，有人認為：「這個有點太矯情了，好好做事就好」、「我一直很不喜歡他就是這樣」、「再看下去小魚就要逆流而上了」；但也有人認為：「人家在跟爺爺說話，別人的家務事不要管，不然會跟Co2同等級」、「英文有smoke in your eyes，大概萬安市長想借用一下，這就不用太計較了」、「不要那麼挑剔啦」、「真的大家都拿顯微鏡看國民黨」、「專挑藍營小出錯，忽視綠營大麻煩，鬼島日常」。