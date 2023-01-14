引爆警大校長提前退休下台的洗錢集團招待所「88會館」風波，警政署及高檢署昨晚同步公布調查報告，查出包括四名檢察官及26名官警至少曾3次前往88會館，另一次到號稱睿森銀樓地下室招待所，四次聚會全由招待所埋單；由由招待所幕後老闆是已潛逃美國的地下匯兌集團首腦郭哲敏，檢警認定有接受犯罪集團招待事實，因此痛下重手嚴懲帶頭邀約的高階警官。

高檢署查出，王涂芝因與警政署政風室合作偵辦員警「線上立破」偽造文書案，受邀參加政風室2020年1月17日在極品軒餐廳舉辦之尾牙餐敘。餐會結束後，黃建榮及黃錦秋邀請與會者續攤唱歌，因原預定「中華錢櫃」KTV無包廂，黃建榮稱改前往信義區歡唱，遂分批搭車前往，王在車上詢問實際唱歌地址後，將地址「松勤路88號」（88會館）傳送給友人，請友人於唱歌結束後至該址接返。

當天到88會館的人，包括黃建榮、黃錦秋、王涂芝、李家豪、岳朱慶、黃瑜芬、陳聖育、鄭建國、王郁茹等9名檢警人員，由會館無償招待。

另2020年7月10日政風室以LINE邀請王涂芝赴極品軒餐廳餐宴。餐宴結束後，黃建榮及黃錦秋親自邀約王續攤唱歌，乃分批搭車前往有「黃金大亨」之稱的涂誠文所有「睿森銀樓」地下室私人招待所。

當日到「睿森銀樓」地下室私人招待所者，有黃建榮、黃錦秋、王涂芝、李家豪、岳朱慶、黃瑜芬、王培儒、曾逸倫、陳聖育、王郁茹、劉志賢、黃冠傑、楊雅婷、郭宇宣14名檢警人員。

高檢署認為，黃錦秋身為檢察官，竟至私人招待所無償接受招待，尤以黃錦秋身為政風室主管，竟率同仁前往接受私人招待，且事發後一再狡詞否認，要求同行政風室人員依其意思撰擬「自請處分書」，甚而以LINE語音電話要求王涂芝改口否認有至「88會館」，意圖卸責，違反檢察官倫理規範情節重大。

另王涂芝因與黃錦秋前曾共同在桃園地檢署服務，已有10年交情，信任黃始受邀至「88會館」及「睿森銀樓」地下室私人招待所，但事後配合協助調查，態度良好，情節較黃輕微。

高檢署與新北地檢署研商後，陳報法務部核備，追究4名檢察官行政責任，其中黃錦秋、王涂芝由高檢署及新北檢依《法官法》規定請求檢察官評鑑委員會個案評鑑。另檢察官楊雅婷與黃冠傑2人受邀前往「睿森銀樓」地下室私人招待所，移由台中、新北地檢署依法處理。

至於黃錦秋等檢察官出入郭哲敏、林秉文、涂誠文等業者的「八八會館」、「睿森銀樓」，有無包庇地下匯兌業者，涉嫌瀆職罪，另批踢踢網站自稱張旭昇（綽號小安），指稱黃錦秋、刑事局副局長黃建榮等人與地下匯兌集團過從甚密，疑涉包庇瀆職，高檢署已分案發交新北地檢署併案偵辦。