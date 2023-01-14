中國外交部網站14消息，安哥拉總統洛倫索當地時間13日在魯安達會見到訪的中國外交部長秦剛。強調安方堅定奉行一個中國政策，將繼續同中國一道，共同堅持不干涉內政原則，維護國際公平正義。秦剛表示，願加強雙方多邊事務協調，共同維護真正的多邊主義，維護開發中國家正當權益。

洛倫索請秦剛轉達對中國國家主席習近平的祝願，感謝習近平關心支持安中關係發展。表示安中始終團結互信，合作勢頭良好。中國支持建設的機場、水電站、道路、港口等諸多標誌性重大專案在安國順利推進，為安國戰後重建和經濟社會發展發揮不可或缺作用。中國企業為安國基礎設施和民生改善作出積極貢獻。期待同中方進一步深化合作，歡迎中國加大對安投資。

洛倫索強調，安中政策理念相近，安方堅定奉行一個中國政策，將繼續同中國一道，共同堅持不干涉內政原則，維護國際公平正義。

秦剛轉達了習近平主席對洛倫索總統的親切問候，表示建交40年來，中安始終真誠友好，攜手並進。得益於兩國幾代領導人的共同關心和戰略引領，中安政治互信和傳統友誼不斷加深，務實合作成果豐碩。習近平12日與洛倫索總統就建交40周年互致賀電，為中安關係發展指明方向。中方讚賞安方恪守一個中國原則，支持中方的正當主張，中方也將一如既往支持安方反對外來干涉、自主選擇發展道路，維護國家主權、安全和發展利益。願共同落實好兩國元首重要共識，推動務實合作提質升級，更好造福兩國人民。

秦剛說，中方讚賞安方積極斡旋地區熱點，支持安哥拉在國際和地區事務中發揮更大作用，願加強雙方多邊事務協調，共同維護真正的多邊主義，維護開發中國家正當權益，攜手構建人類命運共同體。同日，秦剛同安哥拉外長安東尼奧舉行會談。