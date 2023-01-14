日劇純愛唯美的劇情，讓不少人喜愛。一名網友分享，在日本當地拍風景的時候，意外將一對正在吵架的日本情侶拍入內，只見兩人在路邊僵持不下，女方微微低著頭的模樣，看上去好像是某部日劇的海報照片，引起萬人朝聖，不少人笑歪直呼，如果是台灣情侶街頭吵架，畫風可能180度大逆轉，一秒變成八點檔。

一名網友昨天在臉書社團《路上觀察學院》上分享一張照片說，日本一對情侶疑似在街頭吵架，畫面卻唯美的好像在演日劇。只見一對男女在路邊僵持不下，男方穿著白色T恤搭配上深色的外套，雙手插在口袋裡，看起來非常鬱悶；女生的身上則是掛著多個包包，一手還扶著銀色的行李箱，頭微微低著看起來很委屈。

照片吸引了萬人朝聖，引起網友熱烈討論，「在台灣看過日本女生和男友吵架，女生的語氣100分，是那種發自內心的難過又帶著憤怒的哭腔」、「這感覺像海角七號：留下來，或者我跟妳」、「日本連吵架都香」。另有網友則說，這唯美到根本可以當作最近夯爆的日劇《初戀》的第二季。

也有網友歪樓開玩笑說，日本情侶在街頭吵架像日劇，韓國情侶在韓國路邊吵架也像在演韓劇，但如果是台灣情侶在街頭吵架，那就不是這種唯美畫風了。「 台灣吵架像在演八點檔」、「台灣的情侶吵架會比較像在演台灣啟示錄吧」、「會變成《玫瑰瞳鈴眼》」、「在苗栗國也像拍客家劇」、「台灣吵架會鬧成分手擂台吧！」