面對某記者遭砸車懷疑跟高雄17直播鋼鐵人資金報導有關的風波，鋼鐵人14日凌晨再次發布聲明稿，強調已跟三峽分局確認，報導所稱之嫌疑人跟鋼鐵人球隊股東陳韋翰、陳韋樺並無關係，三峽分局也強調並未透露任何案件訊息，鋼鐵人已經決定提起民刑事訴訟，全力捍衛球隊清白。

鋼鐵人聲明稿內容如下，『針對今日有媒體不實報導某記者遭砸車懷疑與高雄鋼鐵人球團資金報導有關事件，經本球團與承辦此案之三峽分局確認，並經三峽分局同意澄清：報導所稱之嫌疑人與本球團及本球團股東陳韋翰、陳韋樺並無任何關係，既非親屬，亦無其他連結。三峽分局並強調，承辦人員並未有人對媒體透露任何案件訊息，亦未曾稱懷疑此案與本球團有關，不知相關媒體報導所稱之「檢警懷疑」來源何在。

媒體作為第四權，理應節制權力，盡力查證，竟以無中生有之「檢警懷疑」為由，任意將該暴力事件與本球團連結，顯已傷害本球團之名譽甚明，相關媒體為該報導前，亦無任何向本球團為任何之求證，未見有何平衡報導，即任意連結，造成諸多籃球社群誤解，抹煞本球團所有致力於籃球領域之努力，做為掌握聲量及報導等公器之媒體，竟淪喪至此，本球團絕難再姑息，必當提起民刑事訴訟，以捍衛自身清白！』