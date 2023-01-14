大陸觀察者網報導，中國東方航空、南方航空1月13日晚，相繼發布公告稱，擬將美國存託股份從紐約證券交易所退市。此前，在2022年8月，已有中國石油、中國石化、中國鋁業、中國人壽、上海石化等大陸企業發布公告，宣布將美國存託股從紐約證券交易所退市。

東航公告稱，經從商業角度考量，公司存託股所對應的H股數量與公司全部H股數量相比較少，公司存託股交易量與公司H股全球交易量相比有限，維持存託股在紐交所上市和該等存託股及對應H股在美國證券交易委員會註冊並遵守證券交易法規定的定期報告及相關義務涉及較大的成本，以及公司從未使用紐交所二次融資功能且香港聯合交易所有限公司和上海證券交易所具有較強可替代性，可滿足公司正常經營的融資需求，公司董事會批准存託股從紐交所退市，並根據《證券交易法》規定撤銷該等存託股和對應H股的註冊。

南航表示，綜合考慮公司美國存託股份的交易量與公司境外普通股（H股）全球交易量相比有限，同時自存託股在紐約證券交易所上市以來，公司從未對在紐交所上市的證券進行過後續融資，且香港聯合交易所有限公司和上海證券交易所具有較強可替代性，可滿足公司正常經營的籌融資需求，以及維持存託股在紐交所上市和該等存託股及其對應H股在1934年美國《證券交易法》（經修訂）項下的註冊並遵守《證券交易法》規定的定期報告要求、內部控制要求及相關義務所涉及的相關成本較高，公司將根據《證券交易法》規定，申請自願將公司存託股從紐交所退市，並撤銷該等存託股及其對應H股在證券交易法項下的註冊。