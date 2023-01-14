Where it all began pic.twitter.com/TmHG8yWbg1 — Andrew McCutchen (@TheCUTCH22) January 13, 2023

去年賽季完成生涯1000分打點里程碑的麥卡勤（Andrew McCutchen），闊別5年後將重返職業生涯最初的起點海盜，球團官方與麥卡勤都正式確認消息，而根據《匹茲堡郵報》記者馬基（Jason Mackey）報導，雙方達成了一年合約協議。海盜此舉可能將加速推動交易雷諾斯（Bryan Reynolds）的腳步。

海盜進入21世紀後是著名的萬年爛隊，自1993年更是寫下整整20個賽季勝率未達5成的紀錄，麥卡勤2009年迎接生涯首個完整賽季，海盜戰績也隨著他成長茁壯後漸有起色，2013年起連續3季闖進季後賽，不過最多只來到分區系列賽就遭淘汰。

麥卡勤身為海盜招牌強打，自2011年開始打出身手，連續5屆入選全明星賽，並在2013年以3成17、21轟及84分打點的成績，拿下生涯唯一一座國聯MVP的榮譽，但當時票選第2的戈史密德（Paul Goldschmidt），無論是全壘打數、打點、長打率及OPS值（整體攻擊指數）皆比麥卡勤還要出色，而經過近10年的等待，戈史密德在他34歲的賽季還是成功獲得年度MVP的肯定。

有了麥卡勤的加入，陣中另一明星外野手雷諾斯離開海盜的日子恐怕不遠了，而洋基正是積極尋求雷諾斯的球隊之一，但即便這樣，交易雷諾斯的代價也不會減少，根據過去消息，海盜管理層想要一份如同教士追求索托（Juan Soto）般的交易包裹，條紋軍恐怕至少得出培拉薩（Oswald Peraza）、瓦普（Anthony Volpe）及多明格茲（Jasson Dominguez）等幾位農場頂級好手，來獲取海盜的芳心。