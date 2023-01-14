上任首次視察果菜批發市場 蔣萬安：確保年節價格、供貨穩定

春節將至，台北市長蔣萬安14日清晨5時前往萬大漁類批發市場、第一果菜批發市場視察，了解農漁產供貨情形以及物價，蔣萬安表示，春節期間最重要是確保供貨以及菜價穩定，目前了解供貨都充足，春節前也會提供1.5至2倍的供貨量，菜價波動也不大，會確保讓市民朋友過好年。 另外也會盡力加速市場改建進度。

蔣萬安一早5時先前往萬大魚類批發市場查看中繼市場情形，致詞時表示，看到大家忙進忙出為了市民提供穩定供貨，特別感謝大家，過去三年因為疫情關係，相信大家生意也受很大影響，台北市政府也在過去提供很多補助，如清潔費、電費照明等等，今年也初步規劃500萬，讓理貨系統可以E化，另外大家也很關心市場改建，去年3月第一期工程完工，4月第二階段工程已經開始，未來會加速市場改建進度，如果能提早就讓各位搬回原本的漁市場。

之後蔣萬安前往一果，同樣關心供貨狀況及菜價波動，也有許多民眾上前合照，並且對蔣萬安喊恭喜當選。最後蔣萬安前往魚類批發市場武聖殿及第一果菜批發市場土地公廟參拜祈福，祈求新年度風調雨順、農產品供應平穩、市民能夠平安過節，並再次對農產、漁產公司全體員工及供銷業者表示嘉勉與謝意。

蔣萬安會後受訪表示，目前了解供貨都充足，據台北農產運銷股份有限公司副總經理路全利說法，春節前會提供1.5至2倍的供貨量，確保供貨無虞。

而市場改建進度，包括漁市場中繼市場在堤外，人流的規畫希望更精進，同時還有停車位問題，這些都會責成相關單位了解規畫。至於攤商反映空間太小問題，蔣萬安表示， 有聽到這樣的聲音，會跟產發局、市場處了解，一定劍及履及，積極面對問題解決問題。

另外前台北市長柯文哲曾誇口「工程不追加預算」，不過一果工程卻採「減項發包」，先降低預算，再用追加預算作為標案擴充金額，引發議員質疑，對此蔣萬安表示，會持續跟議員再了解，最重要的是聽取基層攤商的聲音，大家都希望讓市場改建加速進行，讓大家有好的市場環境；另外春節到了，穩定菜價供應充足，當然還有包括未來的預算編列，也在跟各局處盤點，一定會把各位基層聲音充分反映。

至於北農的董事長人選是否已經有跟農委會討論，蔣萬安表示，都在規畫當中，等到確定都會跟大家說明。