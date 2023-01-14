鞋材雙雄台灣百和（9938）及百和-KY（8404）因認列房地產營收減少，加上景氣不佳，客戶去年12月調整庫存的影響，台灣百和13日自結去年度稅後盈餘15.23億元，年減26.1％，EPS5.11元，略低於2021年度的6.91元。

台灣百和去年12月合併營收10.25億元，年減28.28％，13日自結去年12月稅後盈餘逾2,909萬元，EPS0.1元，但若不含房地產貢獻，去年12月EPS0.13元。

台灣百和2022年度合併營收164.57億元，年減10.01％，僅次於2021年度的182.88億元，創歷史次高，累計2022年度稅後盈餘15.23億元，年減26.1％，EPS5.11元，略低於2021年度的6.91元，但若不含房地產貢獻，2022年度EPS4.97元。

同樣地，百和-KY自結去年12月合併營收4.39億元、年減32.15％，累計去年度合併營收80.64億元，年減20.48％，僅次於2021年度101.41億元，創歷史次高。

因國際運動品牌與廠商加重對印尼採購或生產，台灣百和表示，公司推動興建印尼第五期兩棟廠房，2023年完成後，印尼廠區產能可再增加40％～50％。據悉，台灣百和印尼第五期廠房的營建成本高達1,100萬美元（不含機電費用），未來生產除公司既有產品外，還會開發生產新產品。

台灣百和去年12月合併營收，若不含去年12月房地產營收，年減26.5％；同樣地，若不含去年度房地產營收，去年度合併營收還逆勢年增1.8％。

百和-KY表示，2020年因受疫情影響，需求受影響致公司營收減少，2021年伴隨許多國家疫情穩定，訂單回升，加上認列房地產營收加持，2021年合併營收101.41億元，創歷史新高，但2022年房地產營收減少，才造成去年度合併營收80.64億元。

若含房地產貢獻，台灣百和2022年產品營收比重，分別為織帶鞋帶47％、黏扣帶12.7％、鬆緊帶11.9％、針織經編緹花10.1％、房地產8.3％、射出帶7.1％、其他2.4％，及粉體塗料0.5％。

若含房地產貢獻，台灣百和2022年各廠區營收比重，分別為百和-KY占48％、越南百和24％，台灣百和18％、印尼百和8％，及北美百 和2％。 法人說，由於百和-KY在大陸推案量減少，導致百和-KY及台灣百和去年度認列房地產營收減少，使得台灣百和及百和-KY未來單月營收主力，仍以本業為主。