「北車借錢哥」詹姓男子2010年起在台北、新北、台中各車站，向路人謊稱生活困難，要借錢回南部得以詐財，甚至會對落單女子熊抱性騷擾，有女子遭騙走5萬元，詹男遭判刑1年羈押至今，他請求交保稱已反省，家中有長輩需照顧，但法官認為他屢犯不改，為確保後續訴訟進行與將來執行刑罰，判不准交保。

現年32歲詹男自2010年起，在台北車站自動售票機附近，伺機找路人行騙，佯稱身上現金不夠，要回南部奔喪，日後再匯款歸還，但事後詹並未還錢，以此手法行騙數十次，為此曾坐牢；沒想到他出獄後仍繼續屢次犯案，還會男扮女裝成「借錢姊」，甚至在車站對落單女子熊抱，企圖性騷，受害女子共3名。

法官審理時認定受害者共8人，詐騙金額從2千至5萬元不等，有女子遭騙5萬又被性騷擾，男子遭依詐欺取財、強制猥褻、性騷擾與恐嚇危害安全等罪判刑1年，不得易科罰金，另外1年6月徒刑與拘役60天，得易科罰金。

法官認為聲請人前有多次相同手法詐騙、恐嚇被害人的行為，前年2月才剛出監又再犯恐嚇、詐欺，去年1月16日在台北車站對女子做出強制猥褻行為，3月間又數次日在台北、板橋車站，以相同類似手法詐騙、猥褻被害人；法官審酌男子在大眾運輸場所對不特定女子做出詐騙，對社會治安之危害甚鉅，為確保後續訴訟程序進行與將來執行刑罰，不准男子交保，延長羈押期限到1月20日。