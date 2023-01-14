國外一名29歲女子與繼母發生爭執，被對方嗆滾出房子，沒想到這間房子已被女子老公買下，並登記在她名下。不知情的繼母得知真相後當場呆住，再也沒和女子說過話。

根據外媒報導，該女（簡稱A女）父親與一名名叫瑪麗亞（Maria）的女子結婚，婚後希望換一間大一點的房子，卻無力負擔費用。A女夫婦決定幫忙父親置產，雙方經討論後決定，A女丈夫出錢買房，房子登記在A女名下。

後來A女自海外返國，經常前往父親新家找他，卻和「繼母」處得不愉快。某日，瑪麗亞因寵物狗躺在A女床上，瞬間氣炸，直言她受夠了！嗆A女不尊重她，必須滾出她家，「我嫁給妳爸，嚴格來說這裡就是我的房子」。

A女笑著回她：「既然房屋契約上是我的名字，嚴格來說這是我的房子，不過沒必要搞得那麼專業，等爸爸回來再說。」

這番話讓瑪麗亞感到震驚，當場離開。A女父親返家後得知此事，也和瑪麗亞發生爭吵。