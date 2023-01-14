中國國際問題研究院亞太研究所學者李旻14日在大陸《環球時報》撰文指出，韓國近期對中國公民入境採取歧視性限制措施，中方以對等措施回應，暫停簽發韓國公民赴中短期簽證。中國優化調整防疫政策後，出境人數明顯增加。且不論中國目前的「優勢毒株」早已在其他國家流行，全球化時代僅針對特定國家的入境限制對防疫也毫無幫助，各國醫療專家對此早有共識。現在部分國家對中採取入境限制很大程度上是為「做點什麼」以應付輿論壓力，而非真正基於科學防疫需求。

李旻稱，韓國政府在中國人入境問題的姿態一定程度是出於「政治需求」。首先是拉高支持率的誘惑。尹錫悅曾創下上任僅兩個月支持率就跌破30％的紀錄，此後雖有恢復，但也未能站穩40％。韓國國內出現「限制中國人入境」聲音，韓國政府視之為「討好民意」機會，哪怕這種民意只是局部、一時和不理智。

其次是國內政治鬥爭的需要。作為進步陣營核心人物的共同民主黨黨魁李在明近日被韓國檢方傳喚，保守陣營和進步陣營的鬥爭再次白熱化。保守陣營2020年就曾主張「禁止中國人入境」，批判當時的文在寅政府對中「屈從」。如今，韓國朝野已經易位，執政的保守陣營需要對中國入境者「做點什麼」，一方面是避免被過去的主張「打臉」，另一方面也為顯示自己比政治對手更敢於對中說「不」。

再者是彰顯「價值觀外交」的動機。韓國新政府上台以來幾乎將「自由」和「普遍價值」當成口頭禪，對外政策上強調與價值觀一致的國家合作。但韓國的激進保守派依然認為政府「說得多，做得少」，希望其更加明確地「親美疏中」。韓國政府現在這樣做一定程度上是想用實際行動堵住激進保守派的嘴。

李旻表示，韓方這些措施使中韓關係在2023年一開頭並不順利。中國遊客回歸原本是韓國相關行業翹首期盼的事，如今只能延後。中韓恢復人員往來的意義不僅限於經濟層面，對兩國民眾改善相互認知也會產生積極影響。過去3年，兩國國民面對面交流大幅減少，很大程度上是靠媒體和網路平台認識彼此，難免會導致一些誇張、扭曲和失真。恢復面對面的交流或許不會馬上帶來相互民意的改善，但至少可使兩國社會了解和溝通的管道更加多元化，有利於兩國人文交流的健康發展。

李旻強調，中韓兩國是搬不走的近鄰，韓國國內短期輿論風向或國內政治鬥爭不應成為犧牲兩國長遠利益的依據。再說韓國民眾在中國公民入境問題的民意本來就不完全是負面指向，而且社會輿論經常也會隨著形勢發展變化，今天嚷嚷限制中國人入境，明天可能就會因為注意到中國旅客給其他國家帶去旅遊或商業紅利而抱怨韓國政府。

總之，維護中韓關係穩定健康發展需要多一分「立足長遠」，少一分「隨風而動」；多一分「求同存異」，少一分「固執偏狹」。