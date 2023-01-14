美國饒舌歌手丹妮爾布雷戈利（Danielle Bregoli）以藝名壞寶貝（Bhad Bhabie）活躍於演藝圈，現年19歲的她在剛成年時便開通付費訂閱平台「OnlyFans」，創下在短短6小時內賺進100萬美元(約新台幣3029萬元)的驚人收益，後來更聲稱第一年就賺了 5200 萬美元(約新台幣15億元)。豈料，她日前表示：「這些訂閱者都應該被關。」

據外媒《Buzzfeed》報導，丹妮爾布雷戈利日前參加節目受訪，被問及有關「OnlyFans」一事後，她先賣關子妙回：「我不知道有什麼，裡面的內容是個驚喜。」但也並不否認「那些搶著訂閱她的粉絲應該入獄」的說法，指出：「大部分收入都是通過 DM (私信)賺取的，但是經常收到露骨的『下體照片』作為回應。」

此外，丹妮爾布雷戈利認為那些「搶著追蹤」她的粉絲有大部分：「年齡應該是20歲至40歲了。」並舉例假想：「若是有已婚的白人男人，可能有六個孩子，其中肯定有一個和我同齡的女兒。」，似乎嘆雖然經營「OnlyFans」是份有不錯收入的工作，但有些人的行為還是太誇張，讓她難以理解。

丹妮爾布雷戈利受訪表示那些「搶著訂閱她」的粉絲都該被關。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，丹妮爾布雷戈利敢言敢說的個性已經不是第一次「Diss」她的訂閱者們，她曾在去年4月於IG上曬出「OnlyFans」的收入截圖，並配文寫下：「Go cry about it bitch(去哭吧，婊子)。」認為那些收入沒她多的人沒資格質疑她因年紀太小，不適合經營成人付費訂閱平台。

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