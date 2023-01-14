資深名嘴呂文婉說話風格犀利，是談話節目力邀對象，除了經常在臉書分享生活點滴，偶爾也會曬出養眼辣照造福粉絲，讓保養得宜的她被封為「美魔女」，不過近來卻被民眾指出「身體缺陷」，讓她坦言相當在意之外，更強調是20年來無法解決的痛處。

呂文婉表示在路上被民眾認出，未料對方竟當面表示：「妳不是那個文婉？！本人臉很小啊！電視看起來那ㄟ加大片」，讓她強調對此事相當在意，畢竟這是20年來始終無法解決的痛處，接著自爆想要擁有瓜子臉，曾動過削骨及去掉顴骨和腮幫的念頭，不過因為怕痛加上擔心失敗，始終停留在想想的階段。

此外，呂文婉更指出身體還有許多缺陷，像是「與生俱來皺巴巴的手、 脫屑龜裂的皮膚、暴暴的門牙、曾被某主持人公開嘲笑的大鼻孔，以及非常不上相的臉型」，但隨著年齡增長後，自然就跟身體缺陷達成和解，也意識到「缺陷原來也是種美」，不僅讓人學會同理及謙和，還會為了成就更好的自己而努力。

對此，網友紛紛留言：「喜歡妳現在的樣子，自然不做作，不濃妝艷抹，具親和力接地氣，不會假鬼假怪」、「文婉姐上鏡頭跟本人都很美」、「不要管別人說什麼，請繼續美下去，你本人超正的」、「你的言談舉止很美且有自信，專屬於你的美，不一定要標準的臉型才是美」。