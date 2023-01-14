副總統、民進黨主席補選候選人賴清德12日晚間出席台北場「向黨員報告」發表會，現場卻出現黨員狠嗆立委高嘉瑜的情形。賴清德在高嘉瑜被嗆後提到，民進黨是大鳴大放的政黨，若繼續用不是事實的攻擊，絕不容忍，他擔任黨主席，絕對嚴格黨紀。對此，資深媒體人黃揚明提及，2019年賴清德參選民進黨總統初選時，也曾因被網軍攻擊，「那麼，請問2019的賴清德，是不是有種與2023的高嘉瑜相同的境遇呢？」

黃揚明昨(13)日在臉書指出，2019年賴清德參選民進黨總統初選期間，曾稱「我們不可以用國家機器，在這場初選裡面去進行干預」。此外，賴清德也曾因被網軍攻擊而公開呼籲「我們也請總統，能夠要求她的網軍，停止對我的攻擊。」蔡英文對此的回應是「網友是支持者，絕對不是拿錢辦事的網軍」，蔡英文幕僚更匿名向媒體放話回嗆：「如果把這些基於事實的『誠信檢視』當成網軍攻擊，對總統做不實的指控，這就不是典範初選」。

黃揚明認為，2019年的賴清德，是不是有種與2023年的高嘉瑜相同的境遇呢？然而，賴清德定下「非事實攻擊」的紅線，黃揚明表示，未來民進黨內都會看著賴如何定義，什麼叫做「非事實攻擊」。

該文引來諸多網友議論，並紛紛表示「我們也都記得他自己當年遭遇及說過的事。什麼叫『不實』？我們已經領教多年，黨掌握黨機器後，跟黨不同叫做『不實』，當掌握權力後，當年攻擊的可恨網軍為己所用，突然變得好可愛、好愛國」、「賴在下面面對霸凌毫無作為，重點是自己也親身體驗過，真的失敗中的失敗」、「賴主席要怎麼面對2019賴清德」、「賴完全忘記他2019是如何被蔡修理的」。