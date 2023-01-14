中共中央機關報《人民日報》14日報導，Omicron變異株XBB傳播力和致病力如何？是否會在大陸引發新一輪疫情？個人如何做好防護？中國疾控中心病毒病所研究員陳操指出，沒有證據表明XBB變異株致病力增加。

陳操表示，從全球看，發現Omicron變異株1年多來，已發現進化出了750多種進化分支。截至1月10日，全球已發現的Omicron變異株重組體有72種，其中主要流行的就是XBB及其亞分支。這個變異株在一些國家的新冠病毒感染人群當中占比較高。

XBB.1.5是XBB當中的1個亞分支，其傳播優勢進一步增加。截至1月12日，XBB.1.5已經在至少40個國家和地區監測發現。大陸新冠病毒變異株監測數據顯示，從去年12月1日到今年1月12日，僅監測到1例本土XBB變異株感染病例。同期，監測到XBB及其亞分支的輸入病例有33例，來自20個國家和地區。未來或後續一段時間，大陸面臨輸入XBB及其亞分支的風險，引起本土關聯病例風險較大。但就目前監測的數據來看，XBB並沒有形成本土流行。

XBB變異株傳播力和致病力如何？陳操說，從多項研究結果來看，XBB的進化分支較最開始發現的原始株和之前的關切變異株，如Delta變異株和Omicron幾個早期發現的進化分支，免疫逃逸能力明顯增加。這也導致了XBB在美國等國的傳播優勢呈現明顯增加的趨勢。從現在的報導和研究來看，並沒有觀察到感染XBB系列變異株的重症和死亡病例增加，也即致病力沒有明顯增加。

現有治療方法能否應對XBB變異株？北京中醫醫院院長劉清泉表示，目前，國際文獻上的資訊顯示，XBB變異株感染者的臨床表現與大陸流行株之間似乎沒有明顯差異，仍然是上呼吸道感染為主。大陸還並沒有看到臨床病例。從中醫角度看，XBB變異株和目前大陸流行的變異株本質上沒有大的差別，中醫核心病機是一致的，治療方案仍然可用。