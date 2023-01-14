喜迎兔年到來，台中市立中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會將推出新的2023小願遊，舉辦「兔歸海線」聯展及小願郵、小願音樂季等活動，自1月22日至4月23日止，為期長達3個月，歡迎民眾春節到清水眷村文化園區認識海線景點，來趟悠閒的台中輕旅行。

「兔歸海線」聯展及小願郵、小願音樂季等活動，將自1月22日至4月23日止，為期長達3個月。（中港高中提供）

中港高中校長簡崐鎰表示，中港高中國中部美術班與社區結合，讓學生認識所在的城市，利用美術的專長，讓台中成為具有在地特的旅遊城市，歡迎民眾以行動支持學生，支持在地文化事物，佳節假期來清水眷村觀展。

「兔歸海線」聯展及小願郵、小願音樂季等活動，將自1月22日至4月23日止，為期長達3個月。（中港高中提供）

展覽包括兔歸海線動漫展、中驛舊城文旅展、花葉移印染置展、清水黃家瀞園攝影展、鹿峰國小GLASS展。其中討喜的兔歸海線動漫展是由老師陳維真與王秋燕共同指導中港高中國中部美術班，以台中海線景點結合兔子意象，繪製34件自創動漫人物，並製成人型立牌，推展在地觀光，如用手機掃描條碼，則可以看見生動的相關地景介紹。

「兔歸海線」聯展及小願郵、小願音樂季等活動，將自1月22日至4月23日止，為期長達3個月。（中港高中提供）

中驛舊城文旅展則是第16屆美術班，2022仲夏探訪台中舊城區，以影像凝結審計新村的瞬間並結合文化資產園區薪傳習藝、漫步綠空鐵道及台中驛站，將思緒化成文字語錄，醞釀出中驛舊城記憶，創作出33幅攝影-文字展件，將佈置於眷村巷弄，讓清水眷村充滿文藝氣息。

由傳統藝師賈瑪莉及中港高中老師陳維真指導的花葉移印染置展，則以拓印、蒸煮兩種花葉移印染，帶領第17屆美術班染出百條絲巾，再編綁成24件作品，結合鯉魚旗裝置概念，隨風飄蕩美不勝收。

清水黃家瀞園攝影展是由許宸樺影像紀錄市定古蹟瀞園，該建築兼具台灣、日本、西洋等建築風格，更歡迎民眾至台中市文化資產處網站預約參訪，親臨現場感受日據時期「第一世家」的風采。

「兔歸海線」聯展及小願郵、小願音樂季等活動，將自1月22日至4月23日止，為期長達3個月。（中港高中提供）

小願郵活動將結合兔歸海線動漫展的插畫做成明信片，有清水眷村、高美溼地、梧棲老街、梧棲朝元宮、台中港三井、沙鹿南勢溪、靜宜聖母堂、沙鹿好好聚落等，並附有景點照片與台中市觀光旅遊局網站景點介紹網址的二維條碼，讓民眾可以用手機掃描，便可深度認識該景點的特色。