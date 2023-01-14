把輔助駕駛當作自動駕駛？國道1號麻豆段12日發生一輛進口轎車疑開啟「輔助駕駛」，21歲駕駛疏忽下竟撞上前方正在作業的緩撞車，車頭撞凹粉碎，事發影片曝光，駕駛稱他當時發現要撞上時已來不及剎車，所幸整起事件無人傷亡，網友大酸「想換剛發表的車也不用這樣嘛」、「撞擊測試就對了」。

臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」有網友分享影片，該輛進口轎車直接猛力撞擊防撞車，車頭引擎蓋當場被撞凹，露出裏頭零件，地面上全是散落的車體碎片，車身回彈後側身橫躺在內車道，據了解，車主為21歲男子，他事後稱當時有開啟「輔助駕駛」，但當他發現要撞上防撞車時已來不及。

國道1號麻豆段12日發生一輛進口轎車疑開啟「輔助駕駛」，21歲駕駛疏忽下竟撞上前方正在作業的緩撞車，車頭撞凹粉碎，事發影片曝光。（翻攝畫面）

國道警方表示，12日下午1時39分接獲報案，國道1號麻豆段北向307公里處內側車道發生車禍事故，內側、中線車道都被佔據，到場後發現是轎車追撞正在作業中的緩撞車，車上兩名駕駛都能平安下車，並未受傷。

網友留言酸說「一台這麼大的防撞貨車，眼睛看不到？新車撞了也好，免得其他人受害」、「連車都沒有的負債人生」、「想換剛發表的車也不用這樣嘛」、「A柱大到連防撞車都看不到」、「撞擊測試就對了」、「感覺可以自主開發防撞車輛，這個很好賺喔，越來越多把輔助駕駛當作自動駕駛」。