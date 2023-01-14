下周就要開始過年了，為了讓消費者能舒服、便利地渡過年度最重要的家庭團聚時刻，Uber Eats上仍然有許多外送合作夥伴，依然在平台上線提供外送服務給大眾，因此Uber Eats今年特別首次舉辦「好運兔優！吳柏毅外送合作夥伴感謝活動」，將發放兔年限定「幸福開運金」給外送合作夥伴，同時更聯手全台逾千間人氣餐廳，推出兩波優惠活動，以回饋一直支持平台的消費者。

Uber Eats聯手全台商家夥伴，攜全台超過千間人氣美食餐廳，推出兩波優惠活動，在Uber Eats辦年貨更享最高省千元活動。（Uber Eats提供）

此次的「好運兔優！吳柏毅外送合作夥伴感謝活動」，將於今日（14日）起連續3個周末，在大台北地區、桃園、台中、台南、高雄等6大城市的熱門外送地點，由超吸睛創意裝扮的「幸福Eats兔大使」，發放限量的兔年限定「幸福開運金」給外送合作夥伴，而商家為了表達行動支持與感謝，凡於小年夜至初三（20日到24日）至21Plus21風味館取餐的外送合作夥伴，即可免費領取蜂蜜綠茶1杯、至春芳號取單即可獲得果香寶石紅1杯，以及「春芳號招財紅包袋」，而大年初一（22日）到全聯福利中心接單，即可獲得限量3萬5000份「小時達開工紅包」，以感謝外送合作夥伴在年節期間的辛勞。

同時Uber Eats也聯手全台商家夥伴，攜全台超過千間人氣美食餐廳，17日前推出千項餐點人人均享買一送一優惠，而Uber One會員輸入優惠序號「吉食行樂」訂單滿399元，即享85折優惠、單筆最高折抵60元，另外在18日至31日期間，更與IKEA餐廳、大苑子、Mister Donut等合作商家夥伴，推出所有用戶滿350元即贈精選餐點的活動，會員再輸入優惠序號「家有喜食」、訂單滿350元即享85折優惠、單筆最高折抵60元，31日前也聯同通路超商等祭出Uber One會員輸入指定序號，辦年貨最高省千元等活動。