台中市市長盧秀燕（右）。（圖／取自盧秀燕臉書）

臉書網友留言。（圖／截自臉書）

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

政壇近期盛傳行政院院長蘇貞昌將下台，改由前副總統陳建仁接替的消息。以近30萬票差距、全行政區皆贏之姿，輾壓對手連任的台中市長盧秀燕則表示，她必須說句公道話，特別感謝蘇院長在過去3年的付出與努力，也必須給他肯定。盧市長對蘇這番「感謝」的評論，引發網路熱議，更獲得大批跨黨派網友盛讚，盧市長客觀理性、發言得體，堪稱「全台政治人物格局第一」。

針對蘇貞昌將下台的消息，盧秀燕市長11日受訪表示，她目前為止沒有聽到異動的消息，這是總統職權，不管總統決定如何，她要特別講，過去3年受全球疫情影響，台灣也無法置身事外，蘇院長領導台灣走過疫情非常辛苦，因此她必須說句公道話，特別感謝蘇院長在過去3年的付出與努力，也必須給他肯定。

至於警察局長蔡蒼柏將屆退，有無建議的高階警界名單人選？盧秀燕市長強調，在他們的領導下，讓台中治安成績越來越好、六都評比名列前茅，感謝兩位局長的努力；其中蔡局長即將屆齡退休，因此要有一位最好的局長來台中，這段時間確實與警政署緊鑼密鼓洽談中，很快就會跟大家報告。

盧秀燕市長對蘇貞昌表達「感謝」之語，意外掀起熱議並獲得極大好評。網友湧入PTT論壇與相關新聞連結留言：「盧媽跟佳龍就是不一樣，說話就是得體」、「只能說盧媽真的很會做人，之前通車也有邀前市長一起剪綵」、「這是蔡其昌比不上的」、「柯都做不到的盧大媽辦到了，佳龍輸得不冤」、「起碼氣度不錯，有加分」。

不僅如此，也有自稱綠營支持者表示：「雖然我跟盧市長政治理念不同，不管她的施政成績如何，說話像個有高度、有格局的人我還是欣賞。大家可以理性競爭，不是一天到晚以假亂真帶風向，製造仇恨，撕裂台灣」、「我是深綠支持者，但盧市長這話深得我心，我未來也願意支持她」、「非常客觀的言論，難怪能獲得跨越藍綠的支持」、「這種格局是全台政治人物第一了吧」、「政壇典範，給讚，藍營該多學學」、「這種才是該出來選總統，幾個藍營天王相形見絀」、「盧秀燕比她黨內的其他男人都聰明」。