台中港教保中心13日與美國NASA太空中心進行航太課程視訊交流，課程主題為NASA近期備受矚目ARTEMIS亞提米斯月球計畫，內容為太空人能否長期居住於月球及可能遇到的問題，透過此課程，使幼兒從小開展國際觸覺、擴大國際視野，60位幼兒相當開心。

台中港務分公司總經理陳榮聰表示，台中港教保中心於去年10月31日設置，委託「財團法人星光教育基金會」(以下簡稱星光基金會)經營，該基金會引進芬蘭現象式教學方法，以培養學童遠見、獨立思辨及國際觀，並於玩樂中發掘潛能，引進國際教育交流課程為臺灣教保中心首創。

星光基金會執行長黃祖兒指出，星光教育集團擁有豐富的國際資源，包含芬蘭教育部、美國NASA太空中心及日內瓦IB國際文憑認證機構，其中美國NASA太空中心所進行之視訊連線課程已長達7年之久，此課程橫跨幼兒園至中學部，效果極優。

孩子與美國太空總署休士頓太空中心視訊交流。（台中港務分公司提供／陳淑娥台中傳真）

昨日特別邀請美國NASA太空中心科學教育家為台中港教保中心幼兒進行視訊課程，此次課程主題為NASA近期備受矚目之ARTEMIS亞提米斯月球計畫，內容為太空人能否長期居住於月球及可能遇到的問題，透過此課程，可使幼兒從小開展國際觸覺、擴大國際視野。

台中港務分公司表示，台中港教保中心之國際化教學課程及環境，深受員工、台中港區機關及民眾歡迎，開辦首年即滿招。陳榮聰特別強調，成立教保中心除為配合國家重大政策，亦是公司企業社會責任的一環，透過營造職場友善育兒環境，協助員工兼顧工作與家庭，達到「工作、家庭不零和，共創雙贏好生活」的目標。