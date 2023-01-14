長槍砲塔2.0 （LANCE 2.0）35釐米機砲火力強大。（YouTube）

德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）在一份新聞稿中宣布，匈牙利武裝部隊的山獅（Lynx KF41）步兵戰鬥車，低速初始生產（LRIP）已經正式在匈牙利開始，匈牙利也是山獅步兵戰鬥車的首個用戶國家，而且不只是車身，還包含砲塔和衍生型號的生產，按照計畫來看，今年7月起將開始全速量產階段。

據該公司稱，匈牙利國內展開低速初始生產是一個重要的里程碑，其中還包括長槍炮塔（LANCE Turret），以及山獅其他衍生型的製造，不過，本篇新聞稿沒有宣布在匈牙利在地生產的長槍砲塔是30釐米的還是35釐米的（LANCE 2.0 Wotan）版本，考慮到匈牙利配置為山獅KF41版本，應為35釐米的版本。

匈牙利山獅為KF41版本，採用長槍2.0（LANCE 2.0）35釐米版本的砲塔。 (Rheinmetall）

全速量產階段（FRP）預計將於2023年7月開始，匈牙利山獅卓越中心（ LYNX centre of excellence ）合格技術人員的招聘，和技術設備導入目前正在全面進行。

匈牙利國防部於2020年9月與萊茵金屬公司簽訂合約，將提供價值超過20億歐元（近新台幣657億）的戰車和相關服務。

在第1個生產階段，匈牙利將接收德國生產的46輛山貓步兵戰鬥車、指揮車，以及9輛豹2底盤的裝甲救濟車（Bergepanzer Büffel），在第2階段，匈牙利跟德國的一家合資企業將再生產172輛山貓步兵戰鬥車和戰鬥支援車。這些車輛中的第一批將於2024年交付。除了車輛外，供應範圍還包括彈藥和後勤服務以及16輛卡車。