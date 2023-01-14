現在有不少人靠直播賺入第一桶金，一名女網友分享，某天吃飯意外聽到隔壁桌的女高中分享「未來志願」，有人說要當直播主賺錢，有人說要當空姐釣金龜婿，其中一位長得像是大陸女星趙露思的清純妹子則說「直接找乾爹包養就好！」讓她聽了瞠目結舌，貼文也引起網友討論。

一名女網友日前在Dcard上分享，去餐廳吃晚餐，隔壁桌坐了3位女高中生，由於座位很靠近，她意外聽到對方聊天的內容，讓她超驚訝。原PO指出，這3個女孩都蠻漂亮的，其中一個留著黑色短髮，又白又瘦；第二個有一頭亞麻色的長髮，體態較豐腴；最後一位則是和大陸女星趙露思神似。

女網友表示，黑短髮的女學生邊吃飯邊看直播，還興奮地跟朋友們說，等她18歲就要去做直播，沒想到卻被朋友吐槽說，直播主都需要露奶，你又沒有這樣的身材，但黑短髮女學生卻堅持，她可以先存錢去隆乳，畢竟當直播主只要漂亮，然後跟粉絲聊天就可以賺大錢。

女網友指出，亞麻色長髮的學生聽了則吐槽「你以為錢很好賺？」並建議朋友以後跟她一起考空服員，因為她的姐姐目前就是一位空服員，男友則是機長，生活過得非常好，男友經常給很多錢，讓她的姐姐可以買包包。

女網友說，長得像趙露思的女高中生也說出志願「給別人XXX，找個乾爹啊，這樣就不用工作了！」超扯的回答讓原PO被震碎三觀，無法相信擁有甜美清純外表下的女孩會說出這樣的話。

女網友坦言，聽到這3個年輕女孩的回答以後，她直接開始懷疑人生，很好奇難道現在的高中生都這麼急著賺錢嗎？但那3位高中女孩卻都看起來神色自然，讓她忍不住懷疑是不是自己年紀大了，太過於保守。

貼文引起網友討論，「來世願做小公主，只吃XX不吃苦」、「現在的孩子都太過早熟了」、「笑貧不笑娼這句話真的很好用，但也真的很實際」、「現在女生只要長得不差，開直播真的好賺，昨天才跟一個女高中生聊到，對方在抖音開直播聊天，沒有露奶或屁股，1天2小時就有2萬元的收益」、「躺著賺最快」、「價值觀扭曲了」。