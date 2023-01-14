索托（Juan Soto）去年季中轉投教士，雖然選球功夫仍相當了得，不過尚未展現以往招牌的長打實力，根據《ESPN》透露，教士給出1年2300萬美元（約新台幣6億9649萬元）的合約，避免與索托走進薪資仲裁程序，此外教士也與終結者海德（Josh Hader）達成共識，簽下一份1年1410萬美元合約，海德也創下具仲裁資格的後援投手中最高年薪。

擁有3年以上大聯盟經歷的選手，就有資格與球團進行薪資談判，若雙方無法達成共識，則將進入仲裁程序決定最終薪資數字，ESPN指出，24歲的索托是聯盟中少數的「超級二年級生」，因為他在2020年季末首度擁有仲裁資格，當時國民球團因避免雙方走進仲裁程序，幫索托加薪到850萬美元，而隔年他的身價更是翻倍來到1710萬美元。

天使球星大谷翔平在去年季末同意一紙1年3000萬美元的合約，這是具仲裁資格的選手當中最高年薪，剩下最後一次仲裁機會的索托，很有可能在今年季末超越大谷翔平的紀錄，去年索托拒絕國民的14年4.4億美元大合約，因此遭到球團交易至教士，他將在2024年的自由市場尋求心儀的大約。

近期同樣完成合約敲定以避免薪資仲裁的選手：道奇左投烏瑞亞斯（Julio Urias，1年1425萬美元）、費城人一壘手荷斯金斯（Rhys Hoskins，1年1200萬美元）、釀酒人右投伍德洛夫（Brandon Woodruff，1年1080萬美元）、白襪右投吉歐力托（Lucas Giolito，1年1040萬美元）、守護者右投比柏（Shane Bieber，1年1001萬美元）。