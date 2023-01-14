振興醫院一名醫師與護理師發生爭吵，未料護理師的天道盟太陽會陳姓男子友人得知後執意要「替阿姐出氣」得知，夥同十名黑衣人到醫院診療室賭醫師；當黨拍下醫師執業執照，還並嗆「我只來一次，不要讓我來第二次」，陳男又將檳榔渣吐醫師袍上，事後醫師嚇得離職。陳男一審判3月，但檢方認為太輕上訴，遭高等法院駁回定讞。

根據判決書，天道盟太陽會陳姓男子，於民國109年10月30日12時許，因女護理師友人與醫師有職場糾紛，竟夥同10餘名黑衣人，前往振興醫院第一醫療大樓醫師診療室討公道。

其中1名男子以手機對懸掛於牆上之醫師執業執照拍照，並由另名男子恫稱「我已經有你的相片，我知道怎麼找你」、「我只來一次，不要讓我來第二次」等語，再由陳姓男子將檳榔渣吐在醫師袍上。

事後醫師嚇得辭職離開醫院，表示自己在公開之醫療工作場所，竟遭遇群聚男子公然恐嚇，仍心有餘悸，造成身心嚴重受創。

陳男在審理期間始終否認犯罪，辯稱是為了詢問父親復健事宜而獨自前往振興醫院找女護理師。一審法官認定，從醫院監視器錄影畫面，可知陳男是與十數名男子群聚診療室後陸續離開，且從未對醫師表現過歉意，也無和解之意。判他3月徒刑，得易科罰金。

但檢方認為刑期過輕上訴，高院認為一審已經詳述理由，沒有濫用裁量的問題，檢方上訴無理，駁回確定。