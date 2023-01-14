台美21世紀貿易倡議14日至17日在台北舉行第二次實體談判，此次是該倡議宣布以來首度在台談判，今上午8時30分，美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷率逾隊前往行政院經貿談判辦公室，為談判揭開序幕。經貿辦總談判代表、政務委員政委鄧振中自信表示我方準備充分，倡議發展到此階段已有觀念性的討論，目前文本草案都出來了，後續將逐一進行。

今上午8時30分，美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷率逾隊前往行政院經貿談判辦公室，為談判揭開序幕。（黃婉婷攝）

該倡議自去年8月中宣布開跑，並在同年11月8日、9日在美國紐約舉行首次實體談判會議，本次談判地點選在台灣。美方代表麥卡廷，層級約是我國司長以上到次長級之間，具備談判決定權，本次美方逾20人團隊抵台，也創下近20年規模最大；我方由經貿辦副總談判代表楊珍妮會同多個部會主談，而鄧振中多在幕後協助。

據悉，談判會議將交叉討論11大議題，但我方希望以貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規實務4大議題為優先，若討論順利談定，雙方有望於今年進一步約定簽署協議，至於相關協議名稱、如何包裝仍視討論結果。我方終極目標仍是在今年底簽署BTA（雙邊貿易協定）。

美方代表於昨日陸續抵台，隨後便受邀參與行政院主辦的晚宴，今早8時30分便抵達經貿辦，為本次談判拉開序幕，而4天會議行程安排地相當緊湊，每日談判從上午9時開始，時間視議題進度而定，最後一日預定談到晚間6時。

鄧振中上午受訪指出，倡議是我方經過長時間的努力，按部就班一步步進行，發展到此階段已有觀念性的討論，目前文本草案都出來了，後續將逐一進行，這些進展能顯示雙方都有一致看法，當前還有某些部分需要進一步談，才有這一次的會議，美方也很重視，人數規模也是是很大的團，「我們也準備得相當充分。」

鄧振中說，今天是談判首日，雖無法預期這4天一定會有什麼結果，仍期待有好一點的進展，讓此案能順利進行，而我方期望沒有改變，期待年底能簽署BTA（雙邊貿易協定），會先處理4大優先議題，再逐步往前推進，從此觀點來看可說滿順利的。若此次討論順利，有機會就若干項目簽署早收協議，但時間點尚難預料。