氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(13日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(14)日在暖氣團內；各地大多晴朗，白天微熱、早晚偏涼，為「暖陽如春」的天氣型態，西半部及金、馬容易起霧、應注意。下午起因鋒面接近，大氣略不穩定，中部以北偶有一些局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(15日)凌晨鋒面抵達、強冷空氣緊接南下，北部、東半部轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下週一至三(16至18日)受強冷空氣影響，北、東有局部雨，新竹以南晴朗穩定；北台冷，其他地區氣溫亦下降、早晚冷。各國模式模擬的強度，台北氣象站約在12度上下，為「強烈大陸冷氣團」的機率較高，北部平地最低氣溫約可降至8度左右，應注意保暖。美國模式(GFS)雖曾數度模擬，大幅超越「寒流」門檻，最新模擬業已修弱；可見，歐洲模式較具參考價值，使用時應知所取捨。此波強冷空氣，高山氣溫不夠低，水氣亦不足，降雪條件差。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週四(19日)冷空氣略減弱，小年夜起至年初二(20至23日)冷空氣有增強、減弱、再增強的變化，氣溫也隨之略有起伏，時而觸及「大陸冷氣團」的標準，北台灣大致偏冷，中南部早晚冷；北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨，桃園以南大致晴時多雲。但愈接近模式的末期，模擬調整愈頻繁，應繼續觀察。年初三(24日)之後的「春節假期」，天氣仍有變化，但準確模擬已超過電腦模式的理論極限，應避免「言之過早」。