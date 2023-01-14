就算裁判都已經幫成這樣了，湖人還是贏不了這場漫長的二度延長大戰！13日湖人以115比119不敵獨行俠的最後兩分鐘裁判報告出爐，竟然出現多達7次的誤判或漏判，其中5次都對湖人有利，代表裁判哨音還是「幫」湖人次數較多，卻還是改變不了結局。

第1次誤判出現在正規賽還剩1分39秒，加布里爾明顯的進攻犯規動作並未吹判，接著第2次出現正規賽還剩1分18秒，韋斯布魯克明顯針對東契奇防守犯規，裁判還是沒有吹哨，第3次在正規賽還剩42秒，布洛克已經先把球搶到，不該吹判跳球，前3次誤判都對湖人有利。

然後是正規賽還剩2.1秒，特洛伊布朗的三分出手被小哈達威打到手，裁判認定這是合法防守動作並非犯規；但來到第1次延長賽的兩次誤判，全對湖人不利，分別在第1次延長賽結束前2.9秒與2.4秒發生，無論是詹姆斯或加布里爾都該獲得兩罰機會。

可是最後兩次誤判，又變成都對湖人有利了，第6次發生在第2次延長賽還剩1分47秒，詹姆斯在防守丁維迪時明顯拉住對方，這個進攻犯規沒吹，接著3秒過後，詹姆斯也對小哈達威出現推人動作，同樣進攻犯規沒吹，只能說詹皇果然擁有「皇袍護身」！