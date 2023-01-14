目前新冠確診者隔離天數為「5＋N」，隔離滿5天後快篩陰性即可出門；一名網友日前接到父親逝世噩耗，但當天下午快篩確診，收到隔離通知書時確定在18日0時0分隔離期滿，但17日就是父親頭七，他的妹妹為此要他戴口罩參加，讓他相當為難，妹妹還說若不參加頭七，對他未來的運勢會不好。

該網友在臉書「匿名2公社」發文，他的父親本月12日在睡夢中逝世，他第一時間沒來得及到醫院看他，沒想到下午他感覺不適，快篩後確認確診，他第一時間通知家人稱18日的0時0分才能解除隔離，但17日是父親的頭七，他的妹妹就威脅他「爸頭七欸！你自己看著辦啦！對你不好而已啦！」

該網友說妹妹要他「戴口罩參加頭七」還說不要講的話，在場不會有人知道，但他認為這樣做太自私，回嗆「明明規定是這樣還要明知故犯？那大家通報戴口罩還快篩是為什麼？大家都這麼想，那規定就是廢物啦」，妹妹則說他不參加頭七，未來對他自己不好，要他好好想清楚，他聽完這些話心裡很難過。

其他網友留言「隔離期要奔喪，要報備一樣可以去，不過生前孝順父母比較重要，死後孝順都是做給別人看的」、「如果我是你，我會把自己的防護做好然後去頭七」、「作好防護措施就好，規矩是人定的，親情是寶貴的，你應該分辨的出來」、「版主應該是確診身體很不舒服了，還要面對自己妹妹情勒，所以心煩意亂，冷靜下來，會有更好的處理方式」。