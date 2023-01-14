直播主Molly 翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選為嘉義市議員，時常在臉書上發文和網友互動的她，昨(13)日下午在臉書上以一身低胸紅衣裝，罕見說重話：「工作專區很重要，不然紅包會不見，就連外籍移工的紅包也會不見。」

嘉義地區汽車旅館及出租套房常有穿著清涼外籍女子出入，疑違法從事性交易，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲檢舉，經移民官循線蒐證後，報請臺灣嘉義地方檢察署指揮偵辦，進而破獲以張姓及李姓主嫌為首的色情應召站集團，目前全案依違反妨害風化等罪嫌移送地檢署偵辦。對此，嘉義市最兇議員Molly 翎熹在臉書上發文，重申自己競選時政見：「要在嘉義成立性專區。」呼籲性工作者、消費者的權益都需要保障。

只見貼文中Molly 翎熹以一身應景的紅衣裝亮相，更於文末預祝網友們：「預祝大家新年快樂，闔家平安。」對此，網友們也在底下留言區中，分享「設立性專區」的看法，指出：「由此可見成立性專區很重要了吧，保障認真工作的人有紅包」、「沒有人願意，自家附近有性專區，會影響房價」、「太難了，依照風土民情，經過一世紀應該也不會變。」

事實上，Molly 翎熹成為議員後，便積極在臉書上對各式社會議題發聲，熱心公益的她曾發文呼籲捐血，也感謝嘉義醫院的防疫護理人員以及醫護夥伴在疫情期間的付出。

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