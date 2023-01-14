藝人兵家綺從空姐轉戰演藝圈，演出本土劇《愛》反派角色何曉莉打響名號，平時常在社群網站分享日常點滴的她，近日傳出愛犬及父親相繼離世的噩耗，讓她悲痛表示：「我到底還要多堅強」。

兵家綺日前曬出愛犬生前的照片及影片，不捨直呼：「麻麻的大寶貝Miluku，在最後的搶救後，心跳恢復了，但你已呈現腦死的狀態，為了不再讓你受苦，麻麻決定讓你舒服的走！你永遠是麻麻最愛的大寶貝，記得要跟著佛祖走喔」，在送完愛犬最後一程後，更是難過到一路哭回家，由於太過思念愛犬，再次曬出合照懷念昔日點滴，強調心依舊好痛，情緒潰堤表示：「看到祢的照片眼淚還是止不住的掉下來，麻麻真的好想祢，期盼祢每晚來夢裡見我」。

豈料愛犬才過世沒幾天，兵家綺父親也傳出逝世噩耗，只見她曬出在病床旁緊握父親左手的照片，不捨表示：「爸原本說要帶您回家過年的，你怎麼這麼快就丟下我了，爸～您一定要跟在佛祖身邊」，面對愛犬及父親相繼離世，讓她情緒貴提悲嘆：「我到底還要多堅強，連續兩天我最愛的都離我而去」。

對此，圈內友人及網友紛紛留言關切：「好好陪他們最後一路，把所有想說的跟他們說，也要他們別牽掛」、「妳自己要好好照顧自己，不要讓爸爸擔心」、「他們永遠在妳的心中」、「保重身體，才有辦法讓他好好跟在佛祖身邊」。