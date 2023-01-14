每個人面對吵架時的反應都不一樣，有些人會當面說清楚讓彼此的誤會解開，有些人會冷戰到底，打死都不開口說話，但有些人則是脾氣上來後，會爭執到底絕不讓步，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、牡羊座、處女座和另一半吵架時，會擺出較硬的姿態，因好強不服輸的性，讓對方非常頭痛。

▍金牛座

金牛座情緒一旦上來後，會變得脾氣硬，且超級固執，不管說話還是辦事，都有自己的主見，別人想勸，多半不輕易動搖，即使跟戀人吵架，也會擺出比較硬的姿態，結果往往是傷了另一半的心。

▍牡羊座

牡羊座好強，不喜歡被看輕，即使在戀人面前，也少會放低姿態，自認不對，若有爭議，不但少有退讓，甚至該發的脾氣也會發，這麼好強不服輸的個性，常讓戀人要適應一陣子。

▍處女座

處女座人前雖謙和，不過自視較高，總認為自己是對的，不喜歡別人指點，如被抓到把柄除了會氣對方，更會氣自己，甚至跟另一半有爭執時，處女座的硬脾氣絕對會抵死不從，即使理虧也會嘴硬，怎麼樣也不會承認自己有錯。