新北市立八里愛心教養院院生張孜維自幼即罹患肌肉萎縮症，5歲時入住教養院至今，但他抱持毅力，不斷自我突破，不僅讀到休閒觀光系碩士班，在地板滾球運動方面有傑出的表現，今年獲選為亞帕運選手，10月將前往大陸杭州參賽；張孜維期許自己的故事可以帶來正向影響，除了可以好好完成學業，並且在賽事上奪得佳績。

張孜維自幼即罹患先天性肌肉萎縮症，並於5歲時即入住教養院至今，但孜維並不因自己是個重度肌肉萎縮患者而自我限制，反而為了讓自己有更寬廣的眼界，不斷地鞭策自己在學業上與在運動上均有所成長。

他自高中時期起，即遠赴台北市士林區的學校就學，過著每日的通勤生活，而培養出獨立自主的個性，高中畢業後在因緣際會下開始接觸到地板滾球運動，更在國內外大大小小的賽事中獲取佳績，展現異於他人的天賦，更成為亞帕運地板滾球代表國手，代表台灣到韓國、香港、泰國、阿拉伯等地方比賽。

除了在運動的成就外，張孜維也一直不忘自我充實，更在大學畢業後持續進修，也獲得扶輪社贊助13萬5000助學金攻讀碩士學位，目前正就讀休閒觀光系研究所2年級。

1月12日也是張孜維論文口試的日子，對於未來的展望，他表示希望今年能好好完成學業，另外也被選上亞州殘障運動會的地板滾球選手，將在10月22日前往大陸杭州參賽，希望今年可以在場上獲得佳績。

至於各界的援助，張孜維直言非常感謝各界的善心支持自己踏上國際，也感謝社會局媒合扶輪社的獎助學金，讓自己可以繼續往前走，希望透過自己的故事能為社會帶來正向的影響力。