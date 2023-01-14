民進黨立委何志偉參加賴清德北市劍潭活動中心的「向黨員報告」座談，遭黨員當面怒嗆。（圖／本報系影音截圖）

國民黨台北市前議員羅智強（左）子弟兵楊植斗（中），於2022九合一選舉順利當選台北市議員。（圖 / 羅智強辦公室提供）

政見會變炎上！高嘉瑜遭黨員圍攻嗆「下台、背骨」 驚悚畫面曝光嚇壞全網 @ChinaTimes ​

副總統賴清德12日來到台北市舉辦「向黨員報告政見發表會」，民進黨立委高嘉瑜、何志偉皆出席，但高一進場就被民進黨黨員及支持者們包圍嗆「下台」、「背骨」等語，並比出「倒讚」手勢；何也被老里長當眾怒嗆「什麼人都可以罵人家黑道，就是你不行！」更逼問賴：「主席你要不要處理？何志偉要不要殺？」國民黨台北市議員楊植斗則直言，高、何的勇氣值得佩服，反觀將接下黨主席的賴卻不敢明確指出，黨內最該檢討的人就是「坐在總統府內的那個人」，可見這個黨也沒救了。

楊植斗昨（13）日在臉書發文表示，民進黨的黨員們，在見面會上批鬥高嘉瑜跟何志偉，那是綠營自己家的事，局外人如他只能看個熱鬧。

話鋒一轉，楊植斗坦言，但還是佩服高嘉瑜、何志偉這兩位的勇氣，即便知道黨員不滿，還是出席會議，傾聽大家的意見，這是政治工作者該有的氣度。

對此，楊植斗強調，不敢面對群眾以及媒體監督，毫無民主素養，坐在總統府內的那個人，才是民進黨最該檢討的目標；而賴清德身為下任黨主席，連這點錯誤都無法指出的話，就別指望民進黨有檢討的誠意了。