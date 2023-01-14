一名網友日前目睹台中某餐廳的服務員在準備上菜前，竟直接用手掌壓住菜，將裡頭的湯湯水水倒出，該服務員沒有戴手套，甚至還把一旁掉落的食材撿回盤內，接著轉身將菜餚送進包廂內，該網友PO出影片抱怨，希望店家多注意；也有網友笑說一般都在內場廚房這樣做，大庭廣眾之下真的會嚇到人。近期疫情又趨嚴峻，餐廳衛生也是防疫第一線，業者此舉確實對民眾健康引發疑慮。

該網友在臉書「爆料公社」發文，他日前在台中科博館附近某餐廳發現負責上菜的女服務生竟直接把手掌壓在菜餚上，將餐盤內的湯湯水水倒掉，就轉身把整道菜端進包廂內送餐，之後又再度以同樣方式瀝汁送餐，讓原PO見狀傻眼，用手機拍下畫面抱怨發文。

該網友說他還見到該名服務生把盤中掉落的食材「順手撿起來」丟進餐盤內，然後一樣裝沒事地端進包廂內，原PO說他不提供店家名稱，是希望店家能因此得到警惕，「制裁店家並非我本意，因為他們家東西真的不錯吃」，他稱不希望服務生一人的行為毀掉實惠好吃的老店。

其他網友看了原PO的影片後留言「不管餐飲文化是如何，這工作人員這舉動很噁耶，她當內場喔」、「也戴個手套再來操作吧…這樣不太好，要嘛也去後面不要給人看到」、「衛生真的不行，但在廚房都是這樣吧，不是我吃到的，噁心感沒那麼強」、「這個看起來像是生的食材？會是要放進湯裡再煮熟的料」。