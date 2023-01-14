美國國會熟知內情的消息人士說，拜登政府在考慮安卡拉的軍售要求超過1年後，正準備要求國會，通過賣40架F-16戰機給土耳其的提案。

據CNN和《政治》（POLITICO）新聞網13日報導，要是通過，這將是多年來最大的軍售案之一。另一方面，拜登政府也在討論，要出售40架F-35隱形戰機給長期和土耳其關係緊張的希臘。

由於安卡拉堅持採購俄製S-400飛彈系統，2019年已被美國踢出F-35專案外。而這次如果拜登政府軍售土耳其，將能向安卡拉施壓，以使它點頭讓瑞典和芬蘭如願加入北約（NATO）。由於土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）從中作梗，從去年至今兩國還無法加入。

不過，芬蘭官員說，他們並未參與任何華府要出售土耳其F-16的討論，並強調那是美國的內務。而消息人士說，拜登政府周四晚已非正式知會聯邦參、眾兩院外交事務委員會，將提出對土軍售案，啟動審核流程。

一旦政府正式知會國會土耳其F-16軍售案，議員將有30天的時間加以否決。而民主黨籍參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）周五已表明，他將維持長久以來反對提供武器給安卡拉的立場，不會同意任何軍售土耳其F-16的提案。