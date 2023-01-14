美國紐約一名法官今天以謀劃欺詐稅務機關長達15年為由，判處前總統川普的房地產企業「川普集團」繳交161萬美元罰金（約新台幣4877萬元）；集團則表示將提上訴。

綜合路透社與法新社報導，這筆罰金與川普這名身價億萬的房地產開發商所擁有的財富相比微不足道，然而在川普面臨一連串法律訴訟、有意再次角逐白宮大位之際，這樣的裁罰仍具重要象徵意義。

檢察官之一史坦格拉斯（Joshua Steinglass）似乎對此案的處罰規模感到遺憾，他對曼哈頓刑事法庭法官莫城（Juan Merchan）說，這筆罰金只是川普集團（Trump Organization）收入的「九牛一毛」。

川普集團的兩家子公司「川普公司」（Trump Corporation）與「川普薪資公司」（Trump Payroll Corp.）因多年來透過偽造商務紀錄來詐欺逃稅，上個月被定罪。

經審判後，川普公司與川普薪資公司被控17項罪名全部成立，這是兩家企業首次被判有罪。

川普本人雖然未被指控，但在他爭取共和黨提名他成為2024年總統大選候選人之際，這樣的判決對他的聲譽造成進一步傷害。

負責這件案子的曼哈頓地區檢察官布萊格（Alvin Bragg）說：「雖然企業無法入獄服刑，但相應的定罪和判刑提醒著企業和高階主管，不能欺詐稅務機關並逍遙法外。」

川普集團目前由川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）和艾瑞克．川普（Eric Trump）經營，隱瞞了2005年到2021年間支付給高階主管的薪酬。

長期擔任川普集團財務長的懷索柏格（Allen Weisselberg）因在這起詐欺案中所扮演的角色，10日被判處5個月徒刑，且同意支付200萬美元罰金。

他承認沒有申報自集團收受的多項津貼福利，包括在曼哈頓高級地段的免租金公寓及豪華轎車，還有孫子女的私校學費等。

75歲的懷索柏格去年8月已就15項稅務詐欺指控認罪，並根據認罪協商出庭作證，但他在案件審理期間並未牽扯出川普。

川普稱此案是「獵巫行動」，還聲稱懷索柏格是單獨行動。

川普集團辯護律師之一尼切爾斯（Susan Necheles）說，川普的公司打算上訴。除了懷索柏格外，沒有其他人遭到指控。