山口茜力求新賽季首冠。(美聯社)

1000分等級的馬來西亞公開賽，現任球后山口茜擊敗丹麥好手布里西費特（Mia Blichfeldt），成功闖進女單最終4強，將與「台灣一姐」戴資穎迎來雙方生涯第20度對決，山口茜去年在BWF年終賽奪下女單冠軍，決賽對手就是小戴，近期狀態可說是出色，此外山口茜面對戴資穎也取得了雙方對戰4連勝，此役小戴迎來嚴峻挑戰。

雙方在2013年日本公開賽首度交手，起初由較早成名的小戴佔據上風，一直到進入2020年前，小戴仍握有10勝7負的對戰優勢，不過隨著山口茜進入球技顛峰期，逐漸找到應付小戴的辦法，自2019年新加坡公開賽後吞敗之後，山口茜已經取得對戰小戴的4連勝，其中3場比賽是以直落2的方式勝出。

儘管如此，山口茜仍不敢大意，根據《馬來郵報（Malay Mail）》報導，山口茜受訪談到4強對手小戴時表示，「她是一個非常出色的球員，有很好的技術以及防守能力，所以我有自己的計劃來面對她。」山口茜也認為，衛冕冠軍依瑟儂（Ratchanok Intanon）的缺陣並沒有辦法讓她輕鬆拿下女單冠軍。至於女單4強另一組合，由中國大陸陳雨菲對陣韓國安洗瑩，也代表目前女單仍是4大金釵的天下。

男單方面，丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）在男單8強以直落2擊敗日本好手西本拳太，替衛冕之路邁進一步，在16強對手劉國倫退賽後，安賽龍整整休息2天的時間，他認為這是自己狀況絕佳的原因之一，「所以我在身體上來到百分之百的健康，對於西本拳太來說，他打了3場艱困的比賽，顯然已經相當疲憊。」安賽龍4強將對決同樣為日本好手的常山幹太，4強另一組合則是日本奈良岡功大對陣泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。