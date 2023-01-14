73歲李姓老翁，2022年初冒名大甲鎮瀾宮董事長顏清標名義寄恐嚇信給建商，要求「捐1億現金給媽祖，否則送慶記給您」，及寄發內容有「不得好死」等字眼的恐嚇信給多位名嘴及政治人物，涉犯偽造文書罪判刑1年10月，附帶精神求償民事責任，判李須付顏48萬元，可上訴。

判決書指出，警方於2022年3月太平區逮獲李翁，李以「諸葛星雲」之名，寄發內容有「不得好死」等字眼的恐嚇信給國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕、立委葉毓蘭等多位政治人物及名嘴，內文恐嚇、不雅情緒話、侮辱及謾罵字眼，侵害他人姓名權、名譽權重大。

檢警調查，2022年初建商收到署名顏清標，要求捐1億給廟方，否則要請吃「慶記」的恐嚇信。顏清標獲悉後發聲明斥責，以恐嚇取財、勒索方式寄黑函嚴重影響鎮瀾宮信譽，同時報警。

檢警調查，李姓老翁疑有特定政治立場，常看電視政論節目，年初他看到名嘴在節目中大談鎮瀾宮是斂財宮廟，認為政商勾結，一時氣憤就冒顏清標名義寄恐嚇信給建商。當時顏清標兒子顏寬恒在臉書說，李嫌看節目常被名嘴所述內容影響，才決定嫁禍顏清標，實行恐嚇。

李姓老翁因冒名寄恐嚇信行為，一審依偽造文書、恐嚇等20罪判刑1年10月，得易科罰金，仍可上訴，但顏清標主張李翁冒用他名義恐嚇，已造成他日常生活困擾，有精神痛苦，向李求償精神撫慰金80萬元。

李翁辯稱，當時是選舉期間，認為顏清標是公眾人物，寫信發表對公共事務的意見，只是表達立場又非情緒性謾罵，認為沒有侵害顏的名譽。他目前是中低收獨居老人，40年前辭退教師職到美國打工，認為求償金太高。

民事庭法官認為，李翁偽造顏清標署名，確實侵害顏的人格權，不採信其辯詞，審酌雙方職業收入經歷等，判李翁應給付顏清標48萬元。