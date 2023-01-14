酷炫流行，安全與眾不同！台中市警第一分局發揮親民好創意，在農曆年節前贈民眾「多功能LED警示亮光手環」，提醒大家過年期間出門在外，「穿亮衣」、「配戴亮光配飾」，除增加自身安全能見度，在新兔年裡最喜慶、最亮眼、最安全。

警方指出，農曆年節，很多返鄉人潮及遊客到台中市中西區走春，屆時人流車潮將大量湧現，台中市警第一分局為讓民眾安心過好年，日前副市長黃國榮趁年前慰問執勤警民力時與「交通安全宣導團」配戴「多功能LED警示亮光手環」，相當吸睛。

現場員警手持可愛到爆「台中交通網app」QRcode的兔手牌，讓民眾在過年期間通盤掌握台中景點周邊停車場及即時路況等，民眾直呼太應景，紛紛搶著掃瞄。另警方常會在中西區各大景點、宮廟都會有交通安全宣導活動，發放「多功能LED警示亮光手環」，讓民眾安心、平安過好年。

台中市警第一分局指出，轄區位居全市交通樞紐中心，中西區內有台中火車站（西站）、美術館、勤美誠品、草悟道、綠川、柳川河岸、審計新村、SOGO百貨商圈等，在「112年加強重要節日安全維護工作」期間，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」作為工作3大主軸。

台中市警第一分局長張啓祥表示，警方實施「112年加強重要節日安全維護工作」期間，加強執行取締酒駕勤務，提醒喝酒不開車。年節出遊，行人提升自身能見度，遵守交通安全規則，駕駛人開車行經路口切記減速行，停讓行人，「快樂出門、平安回家」。