香港《星島日報》引述路透報導，東非國家烏干達一名高官透露，烏干達政府因不滿中方不願意為項目融資，已終止與中國企業在當地興建鐵路的合約，正在尋求一間土耳其公司接手。中方就稱與烏干達的務實合作，走在中非合作前列，未來會繼續與非洲國家開展多方面合作。

彭博也引述負責協調項目的官員證實消息，烏干達官員稱，按照合約，條件之一是中方有義務協助烏干達為項目取得融資，但事實並非如此，並稱當局已在2022年12月致函中國港灣工程終止合約，對方至今沒有提出異議。

烏干達2015年與中國企業中國港灣工程，就當地的標準軌道鐵路項目簽訂工程、採購和建造合約。這條全長273公里的鐵路，連接烏干達首都坎帕拉及烏肯邊界，而為了與通往肯亞印度洋海港蒙巴薩的國際標準軌鐵道接軌，這條鐵路興建計畫也採標準軌。整項計畫估計花費22億美元（約172億港元）。

中國外交部發言人汪文斌對此回應，中國與烏干達過去在鐵路、水電站、高速公路、油氣開發、基礎設施建設等領域開展了一系列卓有成效的合作。中烏建有全面合作夥伴關係，兩國間務實合作，走在中非合作前列，未來，中方願同國際社會一道同非洲國家，持續開展基礎設施和投融資合作，破解制約非洲自主發展的瓶頸。