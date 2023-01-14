昨日下午4時於宜蘭岳明海灘，有一隻體長165公分的侏儒抹香鯨擱淺，現場檢傷時呼吸及心跳狀況許可，體表沒有嚴重外傷，基市產發處表示，今日凌晨5時50分順利完成野放任務，讓牠重回大海的懷抱。

昨日海保救援網接獲海巡署第一巡防區通報，約下午4時於宜蘭岳明海灘發現擱淺的侏儒抹香鯨，動物體長165公分，屬於青少年雌性個體。

醫療團隊現場檢傷，動物體態、呼吸及心跳狀況許可，體表沒有嚴重外傷，但礙於天色已晚不利野放，由海洋保育署宜蘭及北基海洋工作站及宜蘭縣政府進行保定及搬運工作，並經中華鯨豚協會將動物後送基隆岸置中心海之生鯨豚救傷站收容，觀察動物後續的浮力及游泳能力等。

產發處表示，侏儒抹香鯨於13日晚間約9時送達基隆，收容期間動物狀況穩定、游動能力良好且對復健站內的燈光、聲音等刺激都有所反應，生命跡象穩定，經團隊綜合評估後，決定14日一早安排野放。

基市產發處隨即調度基隆市籍娛樂漁船微風11號船協助野放作業，14日凌晨5時多，在八斗子安檢所同仁協助下完成整備出港，船隻航行約30分鐘到達基隆嶼外海水深約100米水深線，於5時50分完成野放任務，動物下海後尾鰭快速的擺動游離野放船隻重回大海的懷抱。

產發處指出，等待野放過程中，動物二度閉氣分別長達四分多及五分多鐘，讓現場氣氛相當緊張，所幸最後順利換氣並成功野放，讓團隊及志工們大大的鬆了一口氣，也忘卻整晚未闔眼的疲憊。

此次基市產發處長林鼎超也體驗擔任一日志工，隨同獸醫及志工出海野放，用實際參與了解志工鯨豚救援的過程，並表示未來會持續為鯨豚救援行動，不論是動物或志工，都將提供更好的服務資源。

產發處說明，侏儒抹香鯨是一種小型的齒鯨，主要生活於熱帶至溫帶海域，大多出現在宜蘭和新北市岸際，也為台灣本島常見的擱淺物種之一，由於侏儒抹香鯨是比較容易緊迫的物種，在運輸與復健過程中必須特別注意環境壓力像是燈光、聲音、人員接觸的管理，減低不必要的干擾。